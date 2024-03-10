وائل سعد يكتب: «المتحدة».. عودة متعة رمضان

حالة من الابتهاج والروحانيات أضفتها قناتي «الحياة» و «الناس» التابعتين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في أولى ساعات شهر رمضان الكريم، بنقل شعائر صلاتي «العشاء» و «التراويح» من مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه على الهواء مباشرة، في سابقة هى الأولى من نوعها على المستوى الإعلامي، خاصة مع اختيار مسجد الحسين لبث القرآن ونقل الشعائر من خلاله والذي يعد أحب المساجد لقلوب العباد، ما يمثل أمر غاية في الجمال والروعة، ويؤكد بلا شك على القوة الناعمة لمصر وحضورها التاريخي والديني في قلوب الشعوب الإسلامية.

نقل شعائر صلاة التراويح عبر الشاشات أعاد إلى الأذهان ما كان يحدث في الماضي من روحانيات افتقدناها كثيرا، ومنح المشاهدين في المنازل متعة خاصة، وضعتهم داخل الأجواء الروحانية لمسجد الحسين العتيق، ويمكن من لم يستطعوا زيارة «الحسين» بحكم المسافات أو العائق الصحي، أن يعيشوا تلك الأجواء، ويشعرون بعطر آل البيت الأطهار.

تحية واجبة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قرار نقل شعائر صلاة التراويح عبر قناتي «الحياة» و«الناس»، وما أحدثته من سعادة ورضا في قلوب المشاهدين، وبعثت برسالة واضحة بأن مصر هرم الأمة تمتلك تاريخا عريقا سيظل أبد الدهر.

وليس هذا فحسب بل أن ما أبرمته الشركة من تعاون مع علماء الأزهر لتقديم برامج دينية هادفة خلال الشهر الكريم عبر برامجها المتنوعة يعد أحد أهداف القوة الناعمة التي تسعى الشركة بمؤسساتها إلى ترسيخها في مختلف أنحاء العالم، وتعكس خطط الشركة المتحدة خلال شهر رمضان من خلال برامجها التي تستهدف كافة شرائح المجتمع التزامها بتقديم تجربة تليفزيونية مميزة ومثيرة للمشاهدين خلال الشهر الكريم تلبى احتياجاتهم.

وأهم ما يميز البرامج الدينية المقدمة من خلال قنوات «المتحدة» هي الواقعية والشمولية والتنوع، مع وجود محتوى هادف لأكثر من عالم من علماء الأمة.. شكرا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.