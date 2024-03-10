كيف تصلي صلاة صحيحة خطوة بخطوة حتى التسليم؟ (فيديو)

كيف تصلي صلاة صحيحة خطوة بخطوة؟، فالصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي عماد الدين، فلا بد أن يحرص المسلم على أدائها في أوقاتها المحددة، بإخلاص وتضرع، ويتبع خطواتها، لتكون صلاة صحيحة ويقبلها الله من عبده.

كيف تصلي صلاة صحيحة خطوة بخطوة؟

توضح «الوطن» في التقرير التالي، كيف تصلي صلاة صحيحة خطوة بخطوة؟ بحسب ما أوضحه الشيخ أحمد المالكي، الباحث بمشيخة الأزهر الشريف، في لقاء سابق له، لافتا إلى أن الأصل في الصلاة، أن يستقبل المسلم القبلة، ثم يتبع أركان الصلاة، موضحا أن النية هي الركن الأول من أركان الصلاة، مشيرا إلى أن النية تعني أن ينوي المسلم صلاة الظهر أو العصر، على سبيل المثال، لافتا إلى أن النية محلها القلب.

الصلاة الصحيحة خطوة بخطوة

أضاف الباحث بمشيخة الأزهر عن كيف تصلي صلاة صحيحة خطوة بخطوة؟، أن النية يمكن التلفظ بها استنادا إلى ما جاء في مذهب الشافعية، مضيفا أن الركن الثاني من أركان الصلاة هو التحريمة، موضحا أن المعني بها هو تكبيرة الإحرام، التي يقولها المسلم بصيغة «الله أكبر»، وأن رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام لا يعد ركنا من أركان الصلاة، متابعا: الركن الثالث من أركان الصلاة، هو قيام تكبيرة الإحرام، الذي يقصد به في المالكية وقوف الإنسان منتصبا بحيث إذا مد يديه، لا يستطيع أن يلمس ركبتيه.

خطوات الصلاة الصحيحة

استكمل الباحث بمشيخة الأزهر حديثه حول كيف تصلي صلاة صحيحة خطوة بخطوة؟، موضحا أن الركن الرابع هو ركن القراءة، والمعني به أن يقرأ المسلم بحيث يسمع نفسه، لافتا إلى أنه عند مذهب المالكية يجوز أن يحرك المسلم لسانه فقط، مشيرا إلى أن موضع اليدين في الصلاة ليس أركانها، لافتا إلى أنه يمكن وضعها فوق السرة، أو عليها، أو تحتها، أو إلى جوار المصلي بحسب المالكية، ثم يلي القراءة، ركن الركوع، مؤكدا أن الأصل في ركن الركوع، هو مساواة الرأس مع الظهر مع وضع الأيدي على الركبتين، مع تفريج الأصابع، لافتا إلى أنه يليه ركن الرفع من الركوع، ثم الاعتدال، مؤكدا أن كل ركن لا بد فيه من الطمأنينة.

وفي سياق الحديث عن كيف تصلي صلاة صحيحة خطوة بخطوة؟ قال الشيخ أحمد المالكي، إن هيئة السجود تكون على الوجه والكفين والركبتين، والقدمين، وانتقل في حديثه بعد ذلك عن ركن الطمأنينية، ثم ركن الرفع والجلوس بين السجدتين، ثم السجود مرة ثانية، ثم ركن القعود عند التشهد، بداية من التحيات لله إلى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم التحيات وهي بداية من التحيات حتى إنك حميد مجيد، وركن التسليم.

وفي ختام حديثه عن كيف تصلي صلاة صحيحة خطوة بخطوة؟ أكد الباحث بالأزهر الشريف، أن أركان الصلاة هي، النية، تكبيرة الإحرام، القيام، القراءة، الركوع، الرفع من الركوع، الاعتدال، السجود، الرفع من السجود، القعود الأخير مع التشهد، الصلاة على النبي، السلام، والترتيب والطمأنية في كل ركن من أركان الصلاة.