زعيم الأغلبية بـ«النواب»: «المتحدة» تقدم وجبة درامية دسمة خلال رمضان

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقدم الوعي للشعب المصري من خلال أعمالها الدرامية، مشيدا بمخاطبتها العالم الخارجي.

وتابع «القصبي» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «cbc»، أن جهود الشركة المتحدة مرتبط بالأمن القومي، وستقدم وجبة درامية دسمة خلال شهر رمضان: «أحيي المتحدة على صناعة الوعي الثقافي والفني والسياسي والاعلامي، حيث يوجد كم إنتاج كبير يشير للهوية المصرية التي افتقدناها لوقت طويل، ونحتاج لكل صور الوعي للنهوض بالبلد».

وتابع: لا يوجد تنمية بدون وعي، والأمم التي تفقد وعيها تفقد ماضيها ومستقبلها، لكن يوجد وعي مضلل يصنع حالة من السلبية، وعلى النقيض يوجد وعي رشيد، يدعم صناعة مستقبل الأوطان وهو ما تقدمه المتحدة.

وأثنى «القصبي» على برنامج نور الدين الذي يقدمه الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، موضحا أنه يتفاعل مع ابناءبنا، لعدم تركهم فريسة لأفكار دخيلة علينا.