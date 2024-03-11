مصطفى شعبان: مسلسل المعلم يعالج صراع الخير والشر.. و«المتحدة» لم تبخل على إنتاجه

قال الفنان مصطفى شعبان، إن مسلسل المعلم يعالج الصراع بين الخير والشر، موضحًا أن تكلفة العمل ضخمة والشركة المتحدة لم تبخل على إنتاجه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «cbc»، أن المسلسل من المسلسلات المكلفة لشركة المتحدة لضخامة الديكور، إضافة إلى وجود كم من النجوم الكبيرة والذي يبلغ عددهم 52 نجمًا، مشيرًا: «هذا لم أمر به من قبل في حياتي العملية».

وأوضح أن التصوير مستمر وسيشهد أحداثا اجتماعية وأكشن، مضيفا: «مسلسل فيه كل حاجة».

من جانبه، قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «الفنان مصطفى شعبان من الشخصيات الكبيرة اللي بنرتاح في العمل معاه، ووجوده على قناة الحياة بمسلسل شعبي سوف يجعله من أكبر المسلسلات المعروضة في رمضان».