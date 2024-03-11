هدايا رمضان للمخطوبين أبرزها الفانوس والمصلية.. «مش هتحتار تاني»

هدايا رمضان للمخطوبين يريد معرفتها فئة كبيرة من الناس، إذ يحرص المرتبطون في كل مناسبة على شراء هدية مناسبة لإهدائها للحبيب، وتزامنًا مع شهر رمضان يبحثون في أحدث اتجاهات الهدايا وأفضلها لإهدائها، ونستعرض في التقرير، أبرز الهدايا لعام 2024، وفقًا لما ذكره موقع «people» المتخصص في شئون المنزل.

هدايا رمضان للمخطوبين

يعتبر شهر رمضان من المناسبات الهامة للبيت، وفيما يلي عدد من الأفكار المبتكرة غير التقليدية تتنوع بين الهدايا المادية والمعنوية:

باقة ورد تحتوي على فانوس وعروسة وهي من الهدايا الحديثة.

ساعة ضمن هدايا رمضان للمخطوبين، وضعها في بوكس لتليق مع المناسبة معه فانوس.



العطور كذلك واحدة من الهدايا للمخطوبين ويجب أن تلائم شريكك وما يفضله.

يمكنك عمل سلسلة فضة بحرف اسمه أو اسمك، لتشكل هدية رائعة للمخطوبين في شهر رمضان.

بوكس رمضان وبداخله فانوس ومصلية وكوب مطبوع عليه عبارة رمضان.

ويمكن شراء صندوق مطبوع عليه زينة رمضان وإضافة المصحف الشريف مع إضافة أيضاً دمى طمطم وبوجي.

ضمن أفكار الهدايا للمخطوبين في شهر رمضان 2024 هو إهداء فانوس به الاسم والصورة.



أفكار هدايا رمضان

نقدم عدد من الأفكار التي يمكن أن يتضمنها صندوق الهدايا أو بوكس رمضان للمخطوبين: