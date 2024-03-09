دولة عربية تسجل أطول ساعات صيام في رمضان.. هل يجوز الإفطار لطول المدة؟

ما يقرب من 24 ساعة تفصل ملايين المسلمين حول العالم عن أول أيام شهر رمضان الكريم، ومن المنتظر أنّ تُصبح مدة الصيام أطول في الدول الشمالية، بينما تقل في تلك التي تقع في الجنوب، لتضئ شمس رمضان، نهار العديد من الدول لساعات طويلة.

دولة تصوم أطول مدة في رمضان 2024

على مستوى العواصم العربية، تسجل مدينة الرباط في المغرب، أطول فترة صيام على، ما يعني أن المغرب سيكون صاحب ساعات الصيام الأطول، على أنّ تصل مدة صيام سكانه إلى 14 ساعة و23 دقيقة، بحسب صحيفة «moroccoworldnews» المغربية، لذا يتساءل البعض حول العذر الشرعي للإفطار في نهار رمضان، وهو ما تجيب عليه الإفتاء بشكل قاطع.

ما حكم الإفطار لطول مدة الصيام في رمضان؟

لا يُعد طول ساعات النهار في حال الاعتدال، عذرًا شرعيًا يبيح للصائم الإفطار في نهار رمضان، وذلك ما دام الصوم في طوق المكلف ولو مع حدوث المشقة المعتادة، ما يعني أن المسلم لا يُعفى من الصيام لطول ساعات النهار خلال هذا الشهر، مادام قادرًا على الصيام دون تعرضه لضرر حقيقي يهدد صحته، وذلك وفقًا لدار الإفتاء المصرية.

حالات محددة تبيح للصائم كسر صيامه في نهار رمضان، وذلك باستخدام العذر الشرعي، وهي حال شق على المكلف، الصيام ويؤثر على صحته بشكل يصعب عليه احتماله، حينئذ يكون الفطر رخصة له كما هو رخصة للمريض والمسافر، ويكون عليه القضاء بعد ذلك.