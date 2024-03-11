مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على الحياة.. بينها المعلم

كشفت قناة الحياة، المواعيد النهائية لخريطتها الجديدة في رمضان 2024، إذ تنافس بعدد من المسلسلات المهمة منها الأعمال ذات الـ30 حلقة، وأخرى 15 حلقة فقط.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على الحياة

وتتنوع مسلسلات رمضان 2024 على الحياة، بين الدراما والكوميديا ووسط عرض تجربة شبابية جديدة من أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي مسلسل مسار إجباري بطولة عصام عمر وأحد داش.

- مسلسل صدفة

يعرض مسلسل صدفة على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، وهو من بطولة ريهام حجاج، التي تظهر بشكل مميز مع كبار النجوم، منهم ميار الغيطي، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، نور إيهاب، فراس سعيد، وآخرين من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أيمن سلامة.

- مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، على قناة الحياة يومياً في تمام الساعة 9:45 مساء، ويشاركه البطولة كلا من سهر الصايغ، هاجر أحمد، وهو من إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

- مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري يعرض يومياً في تمام الساعة 11:15 مساءً، والمسلسل عبارة عن وجبة درامية شبابية مختلفة مع النجوم الشابة عصام عمر وأحمد داش، وباقة من ألمع النجوم.