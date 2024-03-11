أطعمة تقلل العطش تناولها على السحور.. مغذية وموفرة

شهر رمضان من أكثر الأوقات التي تعود علينا بالفوائد الصحية والجسدية، وحتى يتمكن الصائمون من الاستمتاع بالشهر الكريم، ويتحملون مشقة الصيام وممارسة أعمالهم طوال فترة الصيام، يجب الالتزام بوجبة السحور، وخلال السطور التالية تقدم «الوطن»، أطعمة تقلل العطش يمكنك تناولها على السحور، للاستفادة من عناصرها المغذية، وفقًا للدكتور شادي عبد العال استشاري التغذية العلاجية.

الزبادي من الأطعمة تقلل العطش على السحور

الزبادي من الأطعمة التي تقلل الشعور بالعطش على السحور، لاحتوائها على البروتينات والكالسيوم والبكتيريا المفيدة للجهاز الهضمي والمعدة، ويمكنك إضافة أي قطع فاكهة لكوب الزبادي لزيادة كمية الماء في الجسم.

تناول الخضروات على السحور

تحتوي الخضروات على نسبة عالية من الألياف والتي تزيد من الشعور بالامتلاء والشبع، وتساعد على منع الاصابة بالإمساك الذي يصيب بعض الأشخاص خلال فترة الصيام، مثل "الخيار والخس"، لإحتوائها على المياه مما تعمل على تعويض الجسم ما يفقده من سوائل خلال الصيام، وتوفر ما يحتاجه الجسم من فيتامينات وأملاح.

المسكرات تمنع الشعور بالعطش

تحتوي المكسرات على فيتامينات ومعادن تمد الجسم بالطاقة طوال فترة الصيام، مثل البندق والفسدق والزبيب ويمكن تناول زبده الفول السوداني لمنح الجسم الطاقة والشعور بالشبع لفترة طويلة.