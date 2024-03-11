إمساكية رمضان 2024 مصر.. تعرف على أقل يوم في ساعات الصيام

مع بداية أول أيام شهر الفرقان المبارك، ينشغل الكثيرون بالبحث عن إمساكية رمضان 2024 مصر، خاصة وأنها تتضمن موعد أذان الفجر والمغرب يوميًا، وبالتالي توضح عدد ساعات الصيام يوميًا، فضلا عن توضيح مواعيد الفروض الخمس حتى يتمكن المواطنون من الحفاظ على مواقيت الطاعات والالتزام بها.

إمساكية رمضان 2024 مصر

وتوضح إمساكية رمضان 2024 بمصر إن الشهر المبارك يمتد لهذا العام لـ 30 يومًا، من اليوم الاثنين 11 مارس وحتى الثلاثاء 9 أبريل، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك الأربعاء 10 أبريل، وذلك فلكيًا، بينما سيتم تحري هلال شهر شوال يوم الاثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان شرعيًا.

عدد ساعات الصيام في رمضان بمصر

وبحسب إمساكية الشهر الفضيل، فإن يوم أول أيام شهر رمضان هو الأقل في عدد ساعات الصيام وتصل لـ13 ساعة و18 دقيقة، بينما يكون أطول ساعات الصيام هو الثلاثاء 9 أبريل حيث يمتنع المسلمين عن تناول الطعام والمياه ل 14 ساعة و14 دقيقة، وفق معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.

الاثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة

إمساك 4:23

المغرب 6:01

الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة

إمساك 4:22

المغرب 6:02

الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و22 دقيقة

إمساك 4:20

المغرب 6:02.

الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة

إمساك 4:19

المغرب 6:03

الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و25 دقيقة

إمساك 4:18

المغرب 6:03

السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و27 دقيقة

إمساك 4:17

المغرب 6:04

الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و30 دقيقة

إمساك 4:15

المغرب 6:05

الإثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و31 دقيقة

إمساك 4:14

المغرب 6:05.

الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و33 دقيقة

إمساك 4:13

المغرب 6:06

الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و35 دقيقة

إمساك 4:12

المغرب 6:07

الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و37 دقيقة

إمساك 4:10

المغرب 6:07

الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و39 دقيقة

إمساك 4:09

المغرب 6:08

السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و40 دقيقة

إمساك 4:08

المغرب 6:08

الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و43 دقيقة

إمساك 4:06

المغرب 6:09

الاثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و45 دقيقة

إمساك 4:05

المغرب 6:10

الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و46 دقيقة

إمساك 4:04

المغرب 6:10

الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و49 دقيقة

إمساك 4:02

المغرب 6:11

الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و50 دقيقة

إمساك 4:01

المغرب 6:11

الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و52 دقيقة

إمساك 4:00

المغرب 6:12

السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و55 دقيقة

إمساك 3:58

المغرب 6:13

الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و56 دقيقة

إمساك 3:57

المغرب 6:13

الاثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و58 دقيقة

إمساك 3:56

المغرب 6:14

الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة

إمساك 3:54

المغرب 6:14

الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقتين

إمساك 3:53

المغرب 6:15

الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق

إمساك 3:52

المغرب 6:16

الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق

إمساك 3:50

المغرب 6:16

السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق

إمساك 3:49

المغرب 6:17

الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقائق

إمساك 3:48

المغرب 6:18

الاثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة

إمساك 3:46

المغرب 6:18

الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة

إمساك 3:45

المغرب 6:19