رئيس «نظافة القاهرة» يوجه برفع كفاءة مجمع الجراجات وبيع الخردة

زار اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة للإدارة المركزية للشؤون الفنية ومجمع جراجات المقطم، كما اجتمع مع الإدارة العامة للمشروعات ومقاول المشروعات بحضور العميد عبد الهادي شعبان، مدير عام الهيئة، والمهندسة ريحاب أباظة رئيس المركزية للشؤون الفنية.

رفع كفاءة الورش

وشدد رئيس هيئة النظافة بالقاهرة على ضرورة رفع كفاءه الأرضيات بكل أرجاء مجمع الجراجات، مع رفع كفاءة كل الورش الفنية بمختلف تخصصاتها مع العمل على كفاءة منظومة الانارة والأسوار الخارجية.

كما استعرض أعمال مراحل التطوير والتصوّر المبدئي للإنشاءات من خلال الرسومات الهندسية مع استعراض متطلبات الورش الفنية من البنية التحتية وتجهيزها ومراحل التنفيذ من خلال تصور الشؤون الفنية لمراحل التنفيذ، وذلك في إطار حرص الهيئة على تحسين الموقع العام بكل المباني الإدارية وتحسين المظهر العام بالمجمعات.

ووجه الشرشابي المهندسة ريحاب أباظة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بتنفيذ تصور للمشروعات وأولوية التنفيذ لاستمرار المجمع في تنفيذ مهامه، وتفقد مخازن الراوكد بالمقطم، موجهًا بسرعة إجراء خطوات وإجراءات بيع تلك الخردة والمحافظة علي المخازن نظيفة.