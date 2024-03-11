«إكسترا نيوز» تبرز ندوة «الوطن» عن تاريخ الدراما المصرية خلال 60 عاما

استعرض برنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، ندوة فنية نظمتها جريدة «الوطن» عن الدراما المصرية وتاريخها خلال الـ60 عاما الأخيرة، على اعتبارها واحدة من أهم أدوات القوى الناعمة لمصر، والتي استضافت أهم الكتاب والنقاد الصحفيين الفنيين، وأدارها رئيس تحرير الجريدة، الكاتب الصحفي مصطفى عمار، والندوة بعنوان: «الوطن» تروي الحكاية.. قوة مصر الناعمة.. «المتحدة» على خطى «60 سنة دراما».

الاحتفال بأول عمل درامي مصري منذ أكثر من 60 عاما

وخلال الندوة، قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، «اليوم نحتفل بمرور أكثر من 60 عاما على انطلاق أول عمل درامي مصري، فيما أن الدراما المصرية سكنت عقول وقلوب كل المشاهدين سواء مصريين أو عرب وتحديدا 64 عاما مرت عليها منذ انطلاقتها في ستينيات القرن الماضي بالتلفزيون المصري».

وأضاف رئيس تحرير الوطن، «اليوم ونحن في عام 2024، يبدأ الماراثون الرمضاني والشركة المتحدة صاحبة الباع الأكبر فيه بأكثر من 22 مسلسلا، وكان من الضروري أن يحتفل صالون الوطن بهذه المناسبة بوجود واحد من أهم الكتاب والنقاد الصحفيين الفنيين الكاتب الصحفي والناقد الفني عصام زكريا وكذلك الناقد والصحفي مصطفى الكيلاني».

وبدوره، أجاب الكاتب والناقد الفني مصطفى الكيلاني، عن سؤال الندوة حول أبرز أسباب نجاح غزو الدراما المصرية للعقول، وكونها أحد مصادر القوة الناعمة لمصر من المحيط للخليج، بأن للدراما المصرية تاريخ عريق فهي الأقدم بالوطن العربي، وكانت الامتداد لريادتنا في السينما والمسرح والأدب، وبالتالي لا يمكن نزع الدراما عن سياق نهضة الثقافة والفنون التي كانت في مصر طوال القرن العشرين.

الثقافة والفنون جزء من قوة مصر الناعمة

فيما يرى الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، أنَّ للسينما والآداب والفنون تأثير طاغي طوال الوقت على المحيط الإقليمي لمصر، وهي جزء من قوتنا الناعمة في المنطقة ثقافيا وفنيا، مؤكدا أن مصر تعتبر المكان الرئيسي لنجومية أي فنان بالوطن العربي بل يصل الأمر أن يُلام الفنان في بلاده على عدم قدومه إلى مصر، ليحقق شهرة على مستوى أكبر، وهو الأمر الذي يعد نجاحا كبيرا لنا.