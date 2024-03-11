برنامج «هذا الصباح» يبرز مقال رئيس تحرير «الوطن» عن الدراما المصرية

سلّط برنامج «هذا الصباح»، للإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، الضوء على مقال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن» عن الدراما، والذي سرد من خلاله جزء من حكاية الدراما المصرية القديمة والحديثة، والمقال بعنوان: «دراما المتحدة.. نتمنى للجميع مشاهدة سعيدة من المحيط للخليج».

وفي هذا السياق، أوضح الإعلامي باسم طبانة، أنّ رئيس تحرير الجريدة أشار في مقاله إلى أنّ التاريخ سيذكر ما صنعته الشركة المتحدة، ودورها في استعادة ريادة الفن المصري وهيبته وكبرياءه، وكيف خاض رجال شرفاء معارك كبرى لتحقيق هذا الأمر دون وجود أي مصلحةٍ أو غاية غير مصلحة مصر فقط؟

«هذا الصباح» يبرز مقال الكاتب الصحفي وائل سعد

كما أبرز البرنامج مقال آخر نشر على صفحات جريدة الوطن، اليوم، بعنوان «المتحدة عودة متعة رمضان»، والذي تضمن إشادة واسعة بنقل الشركة المتحدة لصلاة التراويح واصفا إياها بأنها نقلة غير مسبوقة للتلفزيون، خصوصًا أنّ الشعائر نُقلت من مسجد الحسين، رضي الله عنه، أحب المساجد للعباد، وهو أمر غاية في الجمال والروعة ويؤكد القوة الناعمة لمصر وحضورها التاريخي والديني في قلوب الشعوب الإسلامية.

قوى مصر الناعمة

وأشاد البرنامج بمقال الكاتب الصحفي سعيد حجازي، الذي ناقش فيه حالة النجاح الكبيرة من برامج ووجبة درامية أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام، بعنوان: «قوى مصر الناعمة (التراويح من الحسين والأزهر) نموذجا».

وتابع طبانة: «مقال الكاتب سعيد حجازي تناولت دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مدار السنوات الماضية وتجسيدها حالة نجاح هائلة على كل المستويات بالمجتمع المصري وتفوقها على تحديات قوية وكبرى للوقوف من جديد على أيدي صلبة تمنح مصر رونق كبير عالمياً، ومن جديد نجحت المتحدة في أن تعيد لمصر هيبتها على مستوى الفن المصري ليعود للواجهة من جديد».