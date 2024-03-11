رئيس جامعة حلوان يبحث سبل دعم التعاون المشترك مع السفير السعودي (صور)

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، صباح اليوم، السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، والدكتور منصور بن زايد الخثلان القائم بأعمال الملحقية الثقافية في مصر، لمناقشة توسيع مجالات التعاون بين الجامعة والجامعات السعودية.

دعم التعاون في المجالات التعليمية

ورحب «قنديل» بزيارة السفير السعودي لجامعة حلوان، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية.

وأكد رئيس الجامعة والسفير السعودي ضرورة دعم التعاون في المجالات التعليمية المختلفة، خاصة تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وزيادة أعداد الطلاب السعوديين في البرامج الدراسية المتميزة.

وقال «قنديل»، إن جامعة حلوان تعتبر واحدة من أعرق الجامعات المصرية، حيث تأسست عام 1975، وتضم عددا من الكليات الفريدة، وبها برامج دراسية متميزة في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد السفير النقلي بمكانة جامعة حلوان العلمية والبحثية، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون بين جامعة حلوان والجامعات السعودية لخدمة الطلاب والبحث العلمي.

مناقشة البرامج التعليمية الجديدة

وخلال الاجتماع، تم مناقشة البرامج الجديدة التي سيتم طرحها في الأعوام المقبلة في مرحلة البكالوريوس، والدراسات العليا.

وحضر اللقاء الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد عبد الغني، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.