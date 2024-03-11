أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الاثنين 11-3-2024

يتزايد الإقبال على شراء الطيور خلال شهر رمضان، خاصة الدواجن البيضاء والبط والأرانب، ويشهد الشهر الكريم زيادة في استهلاك السلع الغذائية خاصة على وجبات الإفطار، وتكثف أجهزة الدولة جهودها لتفعيل دور الرقابة على الأسواق لإحكام السيطرة، ما يتطلب متابعة أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 11-3-2024.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 11-3-2024 في المزرعة، حيث سجل سعر الكيلو 100 جنيه، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح قبل بيعها للمستهلك بسعر يتراوح بين 105 إلى 115 جنيها، وفق المعلن من بورصة الدواجن.

تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11-3-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن.

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 105 حتى 115 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي اليوم

تراوح سعر الكيلو بين 120 حتى 125 جنيهًا.

وسجلت أسعار الفراخ الحمراء (الساسو) 110 جنيهات في البورصة لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 115 إلى 130 جنيها.

سعر كيلو البانيه اليوم

ويتراوح سعر البانيه بين 210 حتى 240 جنيهًا.

سعر كيلو البط البلدي

وسجل سعر كيلو البط البلدي بين 128 حتى 135 جنيهًا.

وجاء سعر كيلو الأوراك للمستهلك بين 115 حتى 120 جنيهًا.

سعر كيلو صدور الدجاج بين 148 حتى 155 جنيهًا.