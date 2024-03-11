صيام رمضان لمرضى القلب.. تحذير مهم لهذه الفئات

روحانيات الشهر الكريم، الجميع يفضل أن يعيشها ويحتفل بها، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين يحرمون من عيش هذه الأجواء وخاصة وقت الإفطار، وذلك بسبب إصابتهم ببعض الأمراض المزمنة ومنهم مرض القلب، إذ أن صيام رمضان لمرضى القلب، قد يعرض حياتهم إلى الخطر، فيما يوجد بعض الحالات المستثناه.

تحذير لبعض الفئات من الصيام

صيام رمضان لمرضى القلب مفيد للبعض، ويعرض البعض الأخر إلى الخطر، فهناك بعض الفئات التي تعاني من مرض القلب ممنوعة من الصيام، وفق ما أوضحه الدكتور وليد العوضي، استشاري أمراض القلب، مشيرًا إلى أنه يجب على مريض القلب استشارة الطبيب أولا قبل الصيام حتى لا يكون خطرًا على صحته.

وتابع «العوضي» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لابد على مرضى القلب في حال صيام رمضان، تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون، والحلويات والمشروبات الغازية عند الإفطار والسحور، مشيرًا إلى أن هناك 4 حالات ممنوعة من صيام رمضان.

صيام رمضان لمرضى القلب

مرضى القلب الذين أجروا عمليات جراحية مثل القسطرة، تركيب دعامة، أو من أصيب بجلطة أو أزمة قلبية، لا يفضل لهم الصوم في شهر رمضان المبارك، فضلًا عن الأشخاص الذين يعانون من ضعف عضلة القلب، أو يستخدمون أدوية مدرات البول بشكل كبير، فذلك يؤثر على وظائف الكلى، والإصابة بالإجهاد العام.

أما مرضى القلب، الذين يتمتعون بوضع صحي جيد، بإمكانهم صيام شهر رمضان دون أي مشاكل صحية، خاصة في حال الالتزام بنظام غذائي سليم وصحي، بالإضافة إلى استشارة الطبيب لتحديد مواعيد تناول الأدوية والجرعات المناسبة طوال شهر رمضان، وذلك لما لفوائده العديدة لمرضى القلب منها خفض ضغط الدم، فقدان الوزن، انخفاض نسبة الإصابة بقصور القلب، التقليل من فرصة الإصابة بتصلب الأوعية الدموية.