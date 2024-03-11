أعلنت الهيئة العامة للمساحة إمساكية شهر رمضان في محافظة السويس، والتي جاء من ضمنها موعد أذان المغرب في السويس اليوم الاثنين 11-3-2024، إذ يرغب الكثيرون من المواطنين في معرفة الموعد من أجل الصلاة والإفطار.

موعد أذان المغرب في السويس اليوم الاثنين 11-3-2024

وحددت الهيئة موعد أذان المغرب في السويس اليوم الاثنين 11-3-2024 والذي جاء الساعة 5 مساء و56 دقيقة، ليكون موعد الإفطار بعد انتهاء الأذان مباشرة أي الساعة 6 مساء.

عدد ساعات الصيام في السويس الاثنين 11-3-2024

وأشارت الهيئة إلى أن عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان في محافظة السويس، وهي 13 ساعة و38 دقيقة والتي بدأت من أذان الفجر الساعة الساعة 4 صباحا و38 دقيقة حتى المغرب.

هلال شهر رمضان

وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن استطلاع الهلال الخاص بشهر رمضان الكريم، ليكون اليوم الاثنين 11 مارس أول أيام شهر رمضان الكريم، والأحد 10مارس هو المتمم لشهر شعبان.

مواقيت الصلاة في السويس الاثنين

وحددت الهيئة مواقيت الصلاة أول يوم رمضان في السويس، وهي:

- صلاة الظهر: الساعة 12

- صلاة العصر الساعة 3 و23 دقيقة

- صلاة المغرب الساعة 5 و56 دقيقة

- صلاة العشاء الساعة 7 و13 دقيقة

- صلاة الفجر الساعة 4 و38 دقيقة