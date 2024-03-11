سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 11-3-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري، في ظل إقبال المواطنين على شراء الريال السعودي، لأداء مناسك عمرة شهر رمضان، إذ سجل سعره داخل البنك المركزي المصري 13.09 جنيه للشراء، و13.1 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 11-3-2024 في البنوك المصرية، كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

يسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 13.09 جنيه للشراء و13.1 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 13.08 جنيه للبيع و13.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 11-3-2024، داخل بنك القاهرة 8.25 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل 13.15 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 11-3-2024 في بنك قناة السويس 13.025 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.