بدأ المسلمون اليوم الاثنين صيام أول أيام شهر رمضان الكريم، في أجواء روحانية، ويهم المواطنون بمعرفة موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الاثنين 11-3-2024، لأداء الصلاة في وقتها حرصًا منهم على أداء الطاعات في وقتها وقراءة القرآن والتقرب إلى الله عز وجل.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الاثنين 11-3-2024

وتقدم «الوطن»، خدمة معرفة موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الاثنين 11-3-2024، إذ يحين موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:51 مساءً ويزيد وقت الصلاة كل يوم دقيقة حتى نهاية الشهر الكريم حسب إمساكية محافظة البحر الأحمر الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية.

عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان بالبحر الأحمر

ويؤدي آلاف المواطنين بالبحر الأحمر صلاة أول مغرب في أولى أيام شهر رمضان المبارك في عدد من المساجد خلال الشهر الفضيل بمدن المحافظة، إذ تبلغ عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان في محافظة لبحر الأحمر 13 ساعة و38 دقيقة حسب إمساكية محافظة البحر الأحمر الصادرة من الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مساجد البحر الأحمر

و يتوافد الآلاف من المواطنين على مساجد البحر الأحمر لأداء صلاة المغرب في أولى أيام شهر رمضان الكريم حيث انتهت مديرية اوقاف البحر الأحمر بحملة نظافة وتطهير في عدد من المساجد بمدن محافظة البحر الأحمر بناءاً على توجيهات هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر.