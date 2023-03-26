موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الأحد 26-3-2023.. صيام 14 ساعة و6 دقائق

يحل على المسلمين في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، أذان المغرب في رابع أيام شهر رمضان المبارك الأحد 26-3-2023، في الساعة 06:11 دقيقة، حيث يكون موعد أذان المغرب في الغربية رابع أيام شهر رمضان الكريم أطول 3 دقائق عن اليوم الأول.

موعد الإفطار اليوم في الغربية 26-3-2023

ووفقا لما جاء في إمساكية شهر رمضان المبارك، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان المغرب بالغربية في رابع أيام شهر رمضان المبارك اليوم الأحد 25-3-2023، يكون في الساعة 6.11 دقيقة، مساء.

موعد أذان المغرب اليوم في الغربية

وتصل عدد ساعات الصيام في رابع أيام شهر رمضان المبارك، الجمعة 26-3-2023، وفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك إلى 14 ساعة و6 دقائق، حيث يكون موعد الإفطار بالغربية في رابع أيام شهر رمضان المبارك الأحد 26-3-2023، الساعة 6.11 دقائق مساء.

وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإمساك عن الطعام في سحور رابع أيام شهر رمضان المبارك 2023، الساعة 4.05 دقائق، بينما موعد أذان الفجر، الساعة 4.25 صباحا، بأقل دقيقة عن ثالث أيام شهر رمضان.