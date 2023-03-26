رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الأحد 26-3-2023.. صيام 14 ساعة و6 دقائق

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
11:46 ص | الأحد 26 مارس 2023
موعد أذان المغرب بالغربية

موعد أذان المغرب بالغربية

يحل على المسلمين في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، أذان المغرب في رابع أيام شهر رمضان المبارك الأحد 26-3-2023، في الساعة 06:11 دقيقة، حيث يكون موعد أذان المغرب في الغربية رابع أيام شهر رمضان الكريم أطول 3 دقائق عن اليوم الأول.

موعد الإفطار اليوم في الغربية 26-3-2023

ووفقا لما جاء في إمساكية شهر رمضان المبارك، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان المغرب بالغربية في رابع أيام شهر رمضان المبارك اليوم الأحد 25-3-2023، يكون في الساعة 6.11 دقيقة، مساء.

موعد أذان المغرب اليوم في الغربية 

وتصل عدد ساعات الصيام في رابع أيام شهر رمضان المبارك، الجمعة 26-3-2023، وفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك إلى 14 ساعة و6 دقائق، حيث يكون موعد الإفطار بالغربية في رابع أيام شهر رمضان المبارك الأحد 26-3-2023، الساعة 6.11 دقائق مساء.

وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإمساك عن الطعام في سحور رابع أيام شهر رمضان المبارك 2023، الساعة 4.05 دقائق، بينما موعد أذان الفجر، الساعة 4.25 صباحا، بأقل دقيقة عن ثالث أيام شهر رمضان.

اقرأ المزيد:

دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان.. «اللهم اقض لنا فيه الحوائج والآمال»

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان

«فطارك أحلى على البحر» مبادرة مصايف الإسكندرية في شهر رمضان

موعد عيد الفطر 2023 في مصر.. شهر رمضان 29 يوما فلكيا

موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر.. ثالث أيام شهر رمضان 2023

حالة الطقس غدا رابع أيام شهر رمضان.. انخفاض يصل لـ7 درجات مئوية
بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام