محافظ الغربية يقود حملات رقابية مفاجئة على الأسواق في أول أيام رمضان

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في أول أيام شهر رمضان 2024، حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى والسوبر ماركت ومحال البقالة والجزارة، والأسماك والفواكه والخضروات بنطاق مركز ومدينة قطور.

التأكد من توافر جميع السلع

واطمئن محافظ الغربية، خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن، موجهًا بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية.

ضبط الأسواق

وشدد المحافظ، على تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الأسواق.