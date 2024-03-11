حزن وانكسار.. منصة watch it تكشف عن البرومو الأول لمسلسل مليحة

كشفت منصة watch it، عن البرومو التشويقي الأول لمسلسل مليحة، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الجاري 2024، من خلال منشور لها عبر الحساب الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وافتتح برومو مسلسل مليحة بمشاهد التهجير التي يتعرض لها الفلسطينين من بلادهم، وعلى وجوههم الأسى والحزن والخذلان، وكان من بينهم الطفلة مليحة، التي يحملها والدها على كتفيه، لتبدأ معه رحلة التهجير، في انتفاضة عام 2000 بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

موعد وقنوات عرض مسلسل مليحة رمضان 2024

ويعرض مسلسل مليحة عبر قنوات dmc، وon، وcbc، والحياة، بدءا من النصف الثاني من الموسم الرمضاني، المقرر أن يكون يوم 26 مارس الجاري، بجانب منصة watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل مليحة

ويتناول مسلسل مليحة، القضية الفلسطينية لأول مرة في الدراما العربية، ومعاناة التهجير، وتدور أحداثه حول الفتاة الفلسطينية التي تدعى «مليحة»، وتجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاص، التي جرى تهجيرها مع أسرتها في طفولتها، وانتقلوا للعيش فى ليبيا، وتتعرف على الضابط أدهم «دياب»، عن طريق الصدفة في رحلتهم للعودة لأراضيهم من خلال المعابر الحدودية المصرية.

ومسلسل مليحة، من بطولة دياب، وميرفت أمين، وعلي الطيب، وسيرين خاص، وأمير المصري، وآخرين، من إخراج شريف عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار.