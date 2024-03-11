«الصحفيين» تفتح باب الاشتراك في مشروع العلاج.. اعرف آخر موعد للتقديم

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن فتح الاشتراك بمشروع العلاج 2024 للصحفيين وأسرهم من يوم 12 حتى 19 مارس 2024، تنفيذًا لقرار مجلس نقابة الصحفيين، وذلك بغرامة قدرها 25% من قيمة الاشتراك.

وأوضحت النقابة أنّ استقبال طلبات الاشتراك في مشروع العلاج سيكون خلال مواعيد العمل الرسمية من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرا، كما أنه مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل تكنولوجيا التدريب لكل الزملاء المشتركين في الصحف الحزبية والخاصة، بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتساب، كما يمكنهم التعديل بالحذف أو الإضافة بموجب مستند على رقم (01099756266).

تجديد الاشتراك في مشروع العلاج للصحف القومية

وأوضحت أنّ الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمَن يرغب، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا في موعدها، كما أنه مُتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتسآب (01099756266).

فتح الاشتراك لأقارب الصحفيين في مشروع العلاج

ولفتت النقابة إلى أن الصحفيين الراغبين في الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور إلى النقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، أو إرسال مندوب من كل مؤسسة لإتمام إجراءات الاشتراك، والصحفيون الراغبون في الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة، كما قرار المجلس فتح باب الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين خلال نفس الفترة بقيمة 200 جنيه للفرد.