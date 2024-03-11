تفاصيل حركة الصادرات والواردات في ميناء دمياط البحري

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 39 سفينة.

حركة الصادرات من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23 ألفا و542 طنا تشمل: 170 طن ملح معبأ، و1349 طن علف بنجر، و1581 طن رمل، و5100 طن يوريا، و15 ألفا و342 طن بضائع متنوعة.

حركة الواردات من البضائع

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48 ألفا و434 طنا تشمل: 9294 طن قمح، و11 ألفا و521 طن خردة، و3370 طن أبلكاش، و9400 طن حديد، و300 طن زيت طعام، و7799 ذرة، و2450 طن فول صويا، و4300 طن كسب صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1166 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 107 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4821 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح 53 ألفا و853 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80 ألفا و668 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3774 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5470 شاحنة.