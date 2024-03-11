تراجع في سعر الدولار بالسوق الموازية.. اعرف وصل كام؟

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تراجعا في السوق الموازية اليوم الاثنين 11-3-2024، بعد تراجع سعره في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، ليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 49.2 جنيهًا في السوق الموازية.

تراجع سعر الدولار في البنوك

وتراجع أيضًا سعر الدولار في البنوك، اليوم الاثنين، ليتراوح سعره ما بين 49.09 و49.25 جنيهًا.

‎سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» في السطور التالية، ‎سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية والبنوك.

الدولار يتراجع في السوق الموازية

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية إلى 49.2 جنيها مقارنة بـ49.60 جنيها سعر يوم أمس.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليتراوح سعره ما بين 49.09 و49.25 جنيهًا مقارنة بـ49.15 و49.46 جنيهًا.

ضربة موجعة للسوق الموازية

وتعرضت السوق الموازية للدولار إلى ضربة موجعة خلال الأيام الماضية، بعد إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف وتحديد سعره وفقًا لآليات السوق، بالإضافة إلى توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ورفع حزمة التمويلات من 3 مليارات جنيه لتصبح 8 مليارات جنيه.