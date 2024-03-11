أول مدينة مصرية تفطر في شهر رمضان.. اعرفها

بدأ المسلمون اليوم الاثنين صيام أول أيام شهر رمضان الكريم، وتشهد المدن المصرية فروقًا في مواقيت الصلاة حسب إمساكية شهر رمضان، 2024‪ طبقا لهيئة المساحة المصرية، وتكون مدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر أولى المدن المصرية التي تفطر اليوم.

حلايب أول مدينة تفطر في مصر

وحسب إمساكية شهر رمضان، تأتي مدينة حلايب جنوب المحافظة أول مدينة في مصر يرفع فيها أذان المغرب ويأتي في الساعة 5:41 دقيقة صباحا.

وطبقًا للإمساكية الصادرة من هيئة المساحة المصرية يأتي موعد أذان المغرب في مدينة حلايب قبل مدينة القاهرة بثلث ساعة، بينما يحل أذان المغرب في القاهرة في الساعة 6:01 مساء، وقبل مدينة الإسكندرية بحوالي 25 دقيقة، ويأتي موعد أذان المغرب في الإسكندرية في تمام الساعة 6:06 مساء.

آخر مدينة تفطر في مصر

وحسب إمساكية شهر رمضان 2024 مواقيت الصلاة لهيئة المساحة المصرية تأتي مدينة السلوم آخر مدينة مصرية تشهد الإفطار حيث يأتي موعد أذان المغرب في الساعة 6:25 دقيقة.

وقال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إن مدينة حلايب هي مدينة مصرية تقع جنوب محافظة البحر الأحمر علي حدود مصر الشرقية على ساحل البحر الأحمر وتبلغ مساحتها 20580 كم2، ويقطنها قبائل العبابدة والبشارية، وتبعد حوالي 980‪ كيلوا متر عن مدينة القاهرة.

وأضاف أبو طالب بأن سكان مدينة حلايب من قبائل العبابدة و البشارية يعملون بمهنة الرعي، ويستيقظون مع شروق اول ضوء الشمس ويقطنوا الصحاري الشاسعة ويتنهي يومهم مع الغروب.

وكشف أبو طالب أن مدينة حلايب تضم شواطئ بكر تشبه المالديف ومحميات طبيعية تزدهر في فصل الشتاء، عقب سقوط الأمطار وأهمها محمية جبل علبة وهي مزار سياحي شهير بمحافظة البحر الأحمر.