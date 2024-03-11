موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الاثنين 11-3-2024
كتب:
حسين إبراهيم
01:09 م | الإثنين 11 مارس 2024
مسجد النصر بالعريش
حددت الهيئة العامة للمساحة موعد أذان المغرب في شمال سيناء، اليوم الاثنين 11-3-2024 من خلال إمساكية شهر رمضان، بعد أن استطلعت دار الإفتاء هلال رمضان أمس.
موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الاثنين 11-3-2024
وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية إلى أن موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الاثنين 11-3-2024 يكون الساعة 5:49 مساء.
مواقيت الصلاة في شمال سيناء الاثنين 11-3-2024
وحددت الهيئة مواقيت الصلاة الخاصة بالاثنين بعد أن بدأ المسلمون صيام أول أيام شهر رمضان كريم اليوم، من أجل تسهيل أداء الفرض في وقته وجاءت المواقيت كالتالي:
- صلاة الظهر: الساعة 11 ظهرا و52 دقيقة
- صلاة العصر: الساعة 3 مساء و16دقيقة
- صلاة المغرب: الساعة 5:49 مساء
- صلاة العشاء: الساعة 7 مساء و7 دقيقة
- صلاة الفجر: الساعة 4 صباحا و30 دقيقة
عدد ساعات الصيام في شمال سيناء الاثنين 11-3-2024
وجاءت عدد ساعات الصيام في شمال سيناء الاثنين أول أيام رمضان كالآتي 13 ساعة و39 دقيقة بعد أن بدأت من بعد صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و30 دقيقة حتي صلاة المغرب الساعة 5:49 مساء.