حددت الهيئة العامة للمساحة موعد أذان المغرب في شمال سيناء، اليوم الاثنين 11-3-2024 من خلال إمساكية شهر رمضان، بعد أن استطلعت دار الإفتاء هلال رمضان أمس.

موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الاثنين 11-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية إلى أن موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الاثنين 11-3-2024 يكون الساعة 5:49 مساء.

مواقيت الصلاة في شمال سيناء الاثنين 11-3-2024

وحددت الهيئة مواقيت الصلاة الخاصة بالاثنين بعد أن بدأ المسلمون صيام أول أيام شهر رمضان كريم اليوم، من أجل تسهيل أداء الفرض في وقته وجاءت المواقيت كالتالي:

- صلاة الظهر: الساعة 11 ظهرا و52 دقيقة

- صلاة العصر: الساعة 3 مساء و16دقيقة

- صلاة المغرب: الساعة 5:49 مساء

- صلاة العشاء: الساعة 7 مساء و7 دقيقة

- صلاة الفجر: الساعة 4 صباحا و30 دقيقة

عدد ساعات الصيام في شمال سيناء الاثنين 11-3-2024

وجاءت عدد ساعات الصيام في شمال سيناء الاثنين أول أيام رمضان كالآتي 13 ساعة و39 دقيقة بعد أن بدأت من بعد صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و30 دقيقة حتي صلاة المغرب الساعة 5:49 مساء.