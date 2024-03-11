تراجع أكثر من 70 جنيها في سعر الذرة الصفراء.. اعرف «الشيكارة» بكم؟

أعلنت بوابة الأسعار العالمية والمحلية، التابعة لمجلس الوزراء، تراجع أسعار الذرة الصفراء اليوم الاثنين 11-3-2024، ليسجل سعر الشيكارة 849.24 جنيه، بتراجع 70 جنيهًا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

سعر الذرة الصفراء اليوم

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الذرة الصفراء في الأسواق اليوم الاثنين 11-3-2024، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجل سعر شيكارة الذرة الصفراء اليوم الاثنين 849.24 جنيه، ليتراجع سعر شيكارة الذرة الصفراء بنحو 70.57 جنيه، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي التي توقفت عند 919.81 جنيه.

الإفراج الفوري عن البضائع

وشهدت أسعار السلع خلال الأيام الماضية تراجعًا ملحوظا، بعد القرارات والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، من تحرير سعر الصرف والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن البدء في الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني المصرية.