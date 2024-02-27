أفضل طريقة لعمل شربات الحلويات في رمضان.. «هيفضل معاك الشهر كله»

الحلويات من الأطباق الأساسية في شهر رمضان المبارك، ولا تخلو منها السفرة، ومن أجل صنع حلويات بطعم وشكل مميزين يضاف إليها شربات الحلويات المناسب لكل أنواع الحلويات سواء الشرقية أو غيرها، ونستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لمعل شربات الحلويات الذي يستمر طوال شهر رمضان المبارك.

طريقة عمل شربات الحلويات

مكونات بسيطة تتطلبها طريقة عمل شربات الحلويات في المنزل وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي سفرة» والتي جاءت كالتالي:

2 كيلو سكر

ماء

ليمونة

عسل أبيض

عسل جلوكوز

سمنة بلدي

لون أصفر

عود قرفة

فانيليا

طريقة التحضير

- في البداية يتم وضع السكر والماء والقرفة

- يضاف بعد ذلك سكر الجلوكوز والسمن ويترك على النار حتى الحصول على القوام المطلوب

- إضافة عصرة ليمون وفانيليا

- يخزن في برطمان في الثلاجة

- يسخن وقت الاستخدام

طريقة عمل الشربات الثقيل 2 كوب سكر

كوب ماء

2 ملعقة صغيرة سمنة بلدي

عصر ½ ليمونة

ملعقة كبيرة سكر جلوكوز

نصائح عند تخزين شربات الحلويات

ولتخزين شربات الحلويات طوال شهر رمضان المبارك، يجب على الأمهات إتباع الخطوات التالية:

- يخزن شربات الحلويات في برطمان ولابد من وضعه في الثلاجة

- يسخن ويستخدم قبل إضافته للحلويات وذلك بعد أن يتم وضعه في حمام ماء دافئ.

- يجب استخدام ملعقة جافة ونظيفة تماما ليس بها بقايا طعام عند استخدام شربات الحلويات المحفوظ

- يتم وضع الكمية المراد استخدامها مرة واحدة في طبق خارجي وبعد ذلك نغلق البرطمان و يتم وضعه مجددا في الثلاجة.