«المتحف القبطي» يحتفل ببدء الصوم المقدس بـ«كتاب القراءات الكنسية اليومية»

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنه بمناسبة احتفال مسيحيي مصر اليوم ببدء الصوم المقدس، والذي ينتهي بعيد القيامة المجيد، فإن المتحف القبطي احتفل بتلك المناسبة عن طريق عرض جزء من كتاب القطمارس «كتاب القراءات الكنسية اليومية»، الذي به النبوآت التي تقرأ في فترة الصوم المقدس، من بعض أسفار العهد القديم.

مواعيد العمل خلال رمضان

ومن جهته أكد المتحف القبطي، أن مواعيد عمل المتحف خلال شهر رمضان تكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، على أن يكون آخر موعد لشراء التذاكر في الساعة 2 بعد الظهر، موضحا أن أسعار تذاكر دخول المتحف جاءت على النحو التالي:

أسعار التذاكر

- أسعار التذاكر بالنسبة للمصريين والعرب تبلغ 20 جنيها.

- أسعار التذاكر للطلاب المصريين والعرب تبلغ 10 جنيهات.

-أسعار التذاكر للأجانب تبلغ 230 جنيها.

- أسعار التذاكر للطلاب الأجانب تبلغ 120 جنيها.

وأشار المتحف القبطي إلى أن المتحف مفتوح طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية.

يشار إلى أن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار قد هنأ الشعب المصري بتزامن بدء صوم شهر رمضان والصوم المقدس.