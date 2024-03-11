«تموين القليوبية»: إقبال كبير على معارض أهلا رمضان.. و35% تحفيضات على السلع

قال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، إنّ الوزارة أتمت المعرض الخامس عشر من معارض أهلا رمضان بالإضافة إلى 20 شادرا منتشرين في جميع أنحاء المحافظة، ليكون عدد المعارض والشوادر 35 على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل الوزرارة أن الإقبال على معارض أهلا رمضان في المحافظة غير عادي من قبل المواطنين، لأن السلع متاحة بشكل كبير وبجودة عالية وأقل من مثيلتها في الأسواق بنسب تتراوح بين 20% و35%.

سعر السكر في المبادرة

وتابع «عبدالله»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «سعر السكر في المبادرة يبدأ من 27 جنيها، والأرز الرفيع يبدأ من 27 جنيها أيضا، مقابل 30 جنيها للأرز العريض».

هبوط سعر أسعار الزيوت

وأكمل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية: «وشهدت الزيوت هبوط في الأسعار خلال الفترة الماضية لتبدأ الأسعار من 40 جنيها سعة 600 لتر، إذ حدث هبوطا في الأسعار بعد القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة المصرية مؤخرا».