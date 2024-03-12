يبحث الجمهور بتنوع اهتماماته عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، والتي يبدأ عرضها اليوم على القنوات الفضائية، وتستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 2.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة cbc

وأوضحت قناة cbc عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024 الحلقة 2، إذ تعرض في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مع أذان المغرب.

ويعاد عرض مسلسل مسار إجباري عبر قناة سي بي سي في تمام الساعة التاسعة صباحا.

القنوات الناقلة لمسلسل مسار إجباري

ويعرض مسلسل مسار إجباري على 3 قنوات أخرى وهي:

- قناة الحياة.

- قناة أون ON.

القناة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على القنوات الفضائية

وفيما يلي تستعرض الوطن مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على القنوات الفضائية في رمضان 2024 الحلقة الثانية، والتي تأتي على النحو التالي:

تعرض الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

تعرض الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري على قناة ON الساعة 10:30 مساء.

تعرض الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى المصرية الساعة 12 منتصف الليل.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور قصة مسلسل مسار إجباري حول «عمر» الذي يؤدي دوره الفنان عصام عمر، وهو طالب جامعي بعد وفاة والده يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له وهو «حسين» الذي يجسد دوره أحمد داش، فيصاب بصدمة لكنه يضطر أن يتعايش مع الواقع، ويعيش شقيقه الآخر نفس الصدمة، حيث لا يقبل أن يكون له شقيق، وخلال المسلسل تحدث مفاجأة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.

وينتمى مسلسل مسار إجباري لأعمال الـ 15 حلقة التي تسيطر على أغلب مسلسلات رمضان، حيث تتماشى مع اهتمامات الجمهور، الذي يتجه للعرض على المنصات الإلكترونية.