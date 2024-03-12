يتساءل الكثير عن مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الثلاثاء12-3-2024، ثاني أيام شهر رمضان الكريم 1445.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 الثاني من رمضان 1445 والتي تبدأ كالآتي:

- موعد آذان الظهر: الساعة 12 و4 دقائق.

- موعد آذان العصر: الساعة 3 و28 دقيقة.

- موعد آذان المغرب: الساعة 6 مساءً و1 دقيقة.

- موعد آذان الفجر: الساعة 4 صباحا و40 دقيقة.

- موعد آذان العشاء الساعة 7 مساءً و19 دقيقة.

وحددت الهيئة العامة للمساحة موعد الإفطار والسحور ليوم الثلاثاء كالتالي:

- موعد الإفطار الساعة 6 مساءً و5 دقائق.

- موعد السحور الساعة 2 صباحا و20 دقيقة.

- موعد الإمساك الساعة 4 صباحا و20 دقيقة.

- موعد الشروق الساعة 6 صباحا و8 دقائق.

ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

تحددت ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 بـ 13 ساعة و40 دقيقة، وتبدأ من بعد أذان الفجر الساعة 4 صباحا و40 دقيقة حتى آذان المغرب الساعة 6 مساءً ودقيقة واحدة.