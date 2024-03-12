مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024
كتب:
آية حسنين
12:28 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
مواقيت الصلاة
يتساءل الكثير عن مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الثلاثاء12-3-2024، ثاني أيام شهر رمضان الكريم 1445.
مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024
وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 الثاني من رمضان 1445 والتي تبدأ كالآتي:
- موعد آذان الظهر: الساعة 12 و4 دقائق.
- موعد آذان العصر: الساعة 3 و28 دقيقة.
- موعد آذان المغرب: الساعة 6 مساءً و1 دقيقة.
- موعد آذان الفجر: الساعة 4 صباحا و40 دقيقة.
- موعد آذان العشاء الساعة 7 مساءً و19 دقيقة.
وحددت الهيئة العامة للمساحة موعد الإفطار والسحور ليوم الثلاثاء كالتالي:
- موعد الإفطار الساعة 6 مساءً و5 دقائق.
- موعد السحور الساعة 2 صباحا و20 دقيقة.
- موعد الإمساك الساعة 4 صباحا و20 دقيقة.
- موعد الشروق الساعة 6 صباحا و8 دقائق.
ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024
تحددت ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 بـ 13 ساعة و40 دقيقة، وتبدأ من بعد أذان الفجر الساعة 4 صباحا و40 دقيقة حتى آذان المغرب الساعة 6 مساءً ودقيقة واحدة.