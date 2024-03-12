يبحث المسلمون، طوال أيام شهر رمضان، عن موعد أذان الفجر، من ناحية لبدء الصوم، ومن جهة لأداء الصلاة جماعة في المسجد.

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وتقدم «الوطن» للمواطنين خدمة معرفة موعد أذان الفجر في محافظة البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 12-3-2024.

ويحين موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:33 صباحًا، بينما يحين موعد الشروق في الساعة 5:57، وذلك حسب إمساكية محافظة البحر الأحمر الصادرة من الهيئة العامة اَللمساحة المصرية.

عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان بالبحر الأحمر

ويؤدي المواطنون بالبحر الأحمر صلاة فجر خلال أيام شهر رمضان في كبرى المساجد، وأشهرها العارف بالله أبو الحسن الشاذلي والميناء الكبير، وسيدي عبد الرحيم القنائي.

وتبلغ عدد ساعات الصيام في ثان أيام شهر رمضان بالبحر الأحمر 13 ساعة 39 دقيقة حسب إمساكية محافظة البحر الأحمر الصادرة من الهيئة العامة للمساحة المصرية.

وأشار هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ الوطن التزام مساجد البحر الأحمر في أداء صلاة الترويح في ضوء تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.