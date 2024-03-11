عتبات البهجة وسر إلهي يتصدران ترند «X» في أول أيام رمضان

تصدر مسلسل عتبات البهجة، بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني ومسلسل سر إلهي للفنانة روجينا، ترند تطبيق «X»، مع عرض أولى حلقاتهما في أول أيام شهر رمضان المبارك،

أبطال مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، في إطار من الدراما الاجتماعية، حول علاقة الجد بأحفاده، ويشارك يحيى الفخراني، في بطولته كوكبة من الفنانين مهنم: جومانا مراد، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، خالد شباط، وفاء صادق، ومن إخراج مجدي أبو عميرة، وتأليف مدحت العدل، وهو اقتباسا عن روايته.

تشويق وإثارة في مسلسل سر إلهي

بينما مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، والفنان محمد ثروت، والفنان أحمد مجدي، والفنانة مي سليم، والفنانة مي رئيس، والفنانة نهى عابدين، تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول (نصرة)، التي تعاني الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام، والمسلسل من إخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف أمين جمال وحمدي التايه.