مسلسل مسار إجباري الحلقة الأولى.. صدمة أحمد داش بعد عثوره على أخيه

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري العديد من المفارقات التي يعيشها نجوم العمل أحمد داش وعصام عمر، إذ يفاجئ كل من «حسن» الذي يجسده الفنان عمر عصام و«حسين» الذي يجسده الفنان أحمد داش، بكونهما إخوة بعد سر أخفاه والدهما عنهما لأكثر من 20 عامًا، بزواجه من امرأتين لا تعلم كل منهما بوجود الأخرى.

مسلسل مسار إجباري الحلقة الأولى أحمد داش يفاجئ بشقيقه

تعرض الأب «عمر» الذي يجسد دوره محمود البنزواي لأزمة قلبية، على أثر الحكم بالإعدام على الأستاذ الجامعي المتهم بقتل طالبة كان يدرس لها، وجرى نقله إلى المستشفى لتقلي العلاج.

من جانبه، قام المستشفى بإبلاغ ذويه، فبدأ الابنان البحث عنه إلى أن التقيا في نفس الغرفة، لتبدأ الصدمة بينهما.

صدمة كبيرة تغير حياة حسن وحسين

تبادل الأبناء الاتهامات أثناء مسلسل مسار إجباري الحلقة الأولى، وعلى أثر ذلك أوضح لهم الأب القصة والظروف التي دفعته إلى الابتعاد عنهم، وطلب منهم قبول الأمر الواقع، قبل أن يطلب مسامحته، فاتهمه الابن الأكبر بالخيانة وعدم احترام والداته؛ لكونه تزوج عليها منذ 20 عامًا، وأخفى عنها هذا السر وأنها كانت تحفظ غيبته وتربي أبناءه، فما كان من الأب غير أن يبرر فعلته بأنه قبل أن يكون أبًا هو إنسان له قلب ويحب ويكره.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري، الذي يتكون من 15 حلقة، حول قصة «عمر» الذي يجسده الفنان عصام عمر، وهو طالب جامعي يواجه صدمة بعد وفاة والده، إذ يكتشف وجود أخ غير شقيق له هو «حسين» الذي يجسده الفنان أحمد داش، فيضطر إلى التعايش مع هذا الواقع الجديد، بينما يعيش شقيقه الآخر نفس الصدمة لرفضه وجود شقيق له.

وخلال أحداث المسلسل، تحدث مفاجئة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجبر الأخوين على السير في مسار واحد بشكل إجباري.