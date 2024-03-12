دعاء اليوم الثاني من رمضان 2024.. يطهر القلوب ويغفر الذنوب (فيديو)

ردد المصلون في صلاة التراويح في الليلة الثانية من ليالي رمضان بجامع عمرو بن العاص، دعاء اليوم الثاني من رمضان 2024، وقال الإمام وهو يؤم المصلين: «اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. ونؤمن بك ونتوكل عليك ونستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك».

دعاء اليوم الثاني من رمضان

وأضاف في دعاء اليوم الثاني من رمضان 2024: «اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم فرج كربنا وتولى أمرنا، وأرحم موتانا، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك في فلسطين اللهم انصرهم وامدهم بمددك يا أكرم الأكرمين، اللهم اجبر خواطرنا بنصرهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وبلاد المسلمين، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها».

واختتم دعاء اليوم الثاني من رمضان 2024: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هاديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

الدعاء المستحب

ويعد الدعاء عبادة مشروعة ومستحبة، وفقا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، لِما فيه من التضرع والتذلّل والافتقار إلى الله تعالى، وقد حثَّنا الله تعالى عليه وأوصانا به؛ حيث قال سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]، وقال أيضًا عزَّ وجلَّ: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾.

وأكدت «الإفتاء» أنه قد ورد في السنة النبوية المطهرة فضل الدُّعاء؛ فجاء عن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم قرأ: «﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]».