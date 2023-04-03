دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2023.. اللهم حبب إلينا الإيمان

يفضل الصائمون التقرب إلى الله عز وجل في أيام شهر رمضان الفضيل بالدعاء، لأن الدعاء هو أقرب وسيلة ليتقرب بها العبد من ربه في كل الأوقات وليس في أيام الشهر الفضيل فقط، ولكن في اليوم الـ 12 من شهر رمضان يبحث المسلمون عن دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2023، وهو ما يستعرضه التقرير التالي على سبيل المثال لا الحصر.

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2023

وهناك العديد من الأدعية التي يستطيع المسلم الصائم خلال دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2023 الاستعانة بها في التقرب إلى الله عز وجل، وهذا ما نرصده في السطور التالية:

«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر».

الدعاء في شهر رمضان

وبخصوص موضوع دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2023 يمكن أيضا ترديد الأدعية التالية وغيرها من خير الدنيا والآخرة:

«اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة».

«اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة».

«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ونفس لا تشبع».

«اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان».

«اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واكتبني من عتقائك في يوم الدين يا غفور يا رحيم».