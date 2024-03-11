دعاء 2 رمضان مستحب ومستجاب.. ردده تجني ثوابه

مع حلول ثاني أيام شهر رمضان المبارك، يكثر المسلمين ترديد الدعاء وأداء العبادات والطاعات، من بينها دعاء 2 رمضان، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذا الدعاء، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء 2 رمضان

أكد العلماء أنه لا صيغة ثابتة لدعاء 2 رمضان، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل ويتمنى، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، حسبما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، لذلك يمك ترديد أكثر من صيغة في دعاء 2 رمضان.

دعاء 2 رمضان مستجاب

ويقول البعض في دعاء دعاء 2 رمضان التالي:

- اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.

- اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ إلى مَرْضاتِكَ دَليلاً، وَلا تَجْعَلْ فيهِ لِلشَّيْطانِ علَى سَبيلاً وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لى مَنْزِلاً وَمَقيلاً اَللّهُمَّ افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ فَضْلِكَ، وأنْزِلْ علَى فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْنى فيهِ لِمُوجِباتِ مَرْضاتِكَ.

- اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْنى فيهِ رَبى مُحبّاً لأَوْليائِكَ مُعادِياً لأَعدْائكَ مُسْتنّاً فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ.

دعاء 2 رمضان مستحب

ويردد البعض في دعاء 2 رمضان الصيغ التالية:

- ربي اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك مطاوعًا، لك مخبتًا، إليك أواهًا منبيًا، الحمد لله رب العالمين حمدًا لشُكرهِ أداءً ولحقهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً ولفضلهِ نماءً ولثوابهِ عطاءً.

- اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.

- اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

- اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَاثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ.

- رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي.

اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

صيغة دعاء 2 رمضان

ويمكن قول أكثر من صيغة في دعاء 2 رمضان منها التالي:

- اللهم في هذا الشهر الكريم الذي أنعمت علينا أن نشده، نسألك الرحمة والصيام المقبول ومغفرةً للذنوب، اللهم الراحة بعد التعب والعمل الصالح الذي يقرب إليك يا تواب يا غفور.

- اللهم أعنا على صيام رمضان وتقبل منا صالح الأعمال، اللهم اجعل أيامنا مليئة بالبركة والرحمة والتوفيق، اللهم باعد بيني وبين فتن الدنيا ولا تجعلها أكبر همي يا عزيز يا جبار.

- رب السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أسألك أن تجعل رمضان نهاية لهمومنا وأحزاننا، اللهم اهدنا فيه إلى الصلاح والرشد، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين.