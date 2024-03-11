رعب في مسلسل الكبير أوي من أسطورة الشمامة.. «اوعى تنام من غير ما تستحمى»

شخصية خيالية لا تظهر إلا في الربيع؛ تجوب البيوت ليلًا بحثًا عن شخص واحد لم يستحم مستقبلًا عيد الربيع برائحة كريهة، هي الشمامة التي تعتبر واحدة من الأساطير المصرية القديمة، أعادتها مربوحة في أولى حلقات مسلسل الكبير، محذرًة الكبير وأبناؤه من عقاب من يترك الاستحمام ليلة عيد الربيع.

أسطورة الشمامة في الكبير أوي 8

خلال الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8، استعانت مربوحة بأسطورة الشمامة التي تعاقب الأشخاص الذين لا يستحمون ولهم رائحة كريهة، لتقدم نصائح مخيفة لـ«العترة» و«جوني» اللذان أرادا الذهاب للنوم دون الاستحمام في ليلة شم النسيم.

وصفت «مربوحة» الشمامة، قائلة إنها جنية تظهر ليلة شم النسيم، تستنشق روائح الناس، إذا وجدت أحدهم برائحة كريهة تأخذه معها لعالم الجن، ليخاف أبناء الكبير ويقرروا الذهاب للاستحمام.

الرعب من الشمامة يسيطر على الكبير

لم يكن تحذير مربوحة في أولى حلقات الكبير اوي 8 للصغار فقط، لكنها حذرت الكبير الذي نام بدون الاستحمام، قبل أن تأتيه الفنانة صفاء الطوخي والفنان محمد ثروت، الذين جسدوا عالم الشمامين، واختطفوا الكبير لعالم آخر تعاقب فيه الشمامة الأشخاص غير النظيفين بحبسهم في أقفاص، ويعاقبهم أشخاص يشبهون الحيوانات.

وأسطورة الشمامة التي ظهرت في الكبير أوي 8، وعاقبة الكبير في مكان غريب به أشجار وأجواء مقتبسة من حكايات أليس في بلاد العجائب، وهي رواية تحولت لفيلم من بطولة جوني ديب، وتناولتها عديد من الأعمال الكرتونية، تقابل أليس ساحرة غريبة، مثل ما يقابل الكبير الجنية الشمامة، ويذهب كل منهما لعالم آخر مليء بالعجائب ومن العجائب التي يراها الكبير هي أشجار ورق العنب المتحركة، والأزهار العجيبة التي تتحرك.

تقابل الشمامة الكبير، وتحذره من تحديها، وعندما يريد الرجوع لبيته، يتفاجئ بأنه يمكن أن يقضي عمره كاملًا في عالم الشمامة الأسطوري.

وبعد الحلقة تداول مستخدمي «فيسبوك»، حكاية الشمامة وأبرزهم الأمهات، فمنهن من قالت: «كنت بخوف بيها عيالي عشان يستحموا»، «أول مرة أسمع عنها، بس حلوة أخوف بيها العيال».