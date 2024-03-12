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دراما المتحدة

مصطفى عمار: مصر مهد الحضارة وأول من علّم الإنسانية معنى الفن

كتب:

محمد عزالدين
12:58 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

أكّد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن مصر تتمتع بريادة ثقافية عربية لا مثيل لها، وسيطرت على عقول الوطن العربي عبر مختلف الفنون، بدءًا من الأغاني وحفلات السمر واللهجة المصرية التي تعلق بها الحجاج عبر قوافل الحج والتجارة، وصولًا إلى فنون الربابة والحكايات الشعبية والمسرح.

مصر أول دولة عربية دخلها المسرح وعرفت الصحافة

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا لايف»، أن مصر هي الدولة العربية الأولى التي دخلها المسرح وعرفت الصحافة، وبعد ذلك انطلاقا أثيرا الإذاعة ثم فن السينما العظيم ثم جهاز عظيم هو التلفزيون العربي الذي أصبح التلفزيون المصري ثم الكيان الأضخم في الوطن العربي المتمثل في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتابع رئيس تحرير جريدة «الوطن»: «نتحدث عن سنوات كثيرة، في أواخر القرن الـ 18 وبداية القرن الـ 19، كانت مصر تصدر الفنون للوطن العربي، كما أن الحضارة الفرعونية هي من علّمت الإنسانية معنى الفن والآلات الموسيقية وأدب المسرح، نحن تاريخ كبير».

أول رواية عربية ومسرحية وأغنية خرجت من مصر

واختتم «عمار» بالقول: «هذا صنع حالة كبيرة من السيطرة على عقول المتلقي العربي من المحيط للخليج، فمصر خرجت منها أول رواية عربية ومسرحية وأغنية، ونجد أن كل الوطن العربي يتقن اللهجة المصرية وهذا العائد فيه المبدع المصري الذي استطاع أن لغته تعبر الحدود أبعد بكثير».

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