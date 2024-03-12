4 معلومات عن قرض السيارات المستعملة من «التعمير والإسكان»

كشف بنك التعمير والإسكان عن تقديمه لقرض للسيارات المستعملة، عبر موقعه الرسمي، من خلال إجراءات بسيطة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل قرض السيارات المستعملة من بنك التعمير والإسكان، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل قرض السيارات المستعملة من التعمير والإسكان

- تمويل يصل إلى 6 ملايين جنيه بحسب فئة العميل.

- تمويل يصل إلى نسبة 60% من قيمة السيارة.

- سعر عائد تنافسي.

- مرونة في فترة السداد تصل إلى 8 سنوات.

وبالنسبة لقرض السيارات الجديدة من بنك التعمير والإسكان، نرصدها في السطور التالية، بحسب البنك.

تفاصيل قرض السيارات الجديدة

- تمويل يصل إلى مليون ونصف جنيه.

- تمويل يصل إلى نسبة 100% من قيمة السيارة.

- لا يشترط وجود ضامن.

- سعر عائد تنافسي.

- مرونة في فترة السداد تتراوح بين 6 و84 شهر.