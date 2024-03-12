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دراما المتحدة

4 معلومات عن قرض السيارات المستعملة من «التعمير والإسكان»

كتب:

منة العشماوي
03:49 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
قرض السيارة المستعملة

قرض السيارة المستعملة

كشف بنك التعمير والإسكان عن تقديمه لقرض للسيارات المستعملة، عبر موقعه الرسمي، من خلال إجراءات بسيطة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل قرض السيارات المستعملة من بنك التعمير والإسكان، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل قرض السيارات المستعملة من التعمير والإسكان

- تمويل يصل إلى 6 ملايين جنيه بحسب فئة العميل.

- تمويل يصل إلى نسبة 60% من قيمة السيارة.

- سعر عائد تنافسي.

- مرونة في فترة السداد تصل إلى 8 سنوات.

وبالنسبة لقرض السيارات الجديدة من بنك التعمير والإسكان، نرصدها في السطور التالية، بحسب البنك.

تفاصيل قرض السيارات الجديدة 

- تمويل يصل إلى مليون ونصف جنيه.

- تمويل يصل إلى نسبة 100% من قيمة السيارة.

- لا يشترط وجود ضامن.

- سعر عائد تنافسي.

- مرونة في فترة السداد تتراوح بين 6 و84 شهر.

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بقلم منة العشماوي