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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة 

كتب:

منتصر سليمان
09:02 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة

يبحث الكثيرون عن موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيي الفخراني، بعدما حققت الحلقة الأولى نسبة مشاهدة كبيرة، وتصدر تريند موقع «x».

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة

وعن موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة، فإنّ المسلسل يُعرض عبر قناة «dmc» الساعة 6 وربع مساء يوميًا، بينما الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، و5 صباحا يوميا.

يذكر أنّ أحداث مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيي الفخراني تدور في إطار من الدراما الاجتماعية حول علاقة الجد بأحفاده، كما يشارك يحيى الفخراني، في بطولة عتبات البهجة كوكبة من الفنانين؛ بينهم جومانا مراد، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، خالد شباط، وفاء صادق، وهو من إخراج مجدي أبو عميرة، وتأليف مدحت العدل.

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