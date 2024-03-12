مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2 بطولة يحيى الفخراني.. «أزمة مالية» للأنصاري

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة الذي يُعرض في النصف الأول من رمضان، ظهور بهجت الأنصاري الذي يجسد دوره الفنان يحيى الفخراني، وهو يواجه أزمة مالية ضخمة بسبب طلبات أحفاده ومصاريف دراستهم، بعد أن أصبح مسؤولا عن تلبية احتياجاتهم بعد وفاة ابنه وزوجته في حادث أثناء عملها في الخارج.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2

وتدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة، حول محاولة بهجت الأنصاري تدبير مصروفات أحفاده، ويُعرض يوميًا خلال النصف الأول من رمضان فى تمام الساعة 6:15 حصريًا على شاشة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وتأتي الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهرا.

وتنتهي الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة بمشهد طرق البوليس لباب منزل بهجب الأنصاري بشدة.

فريق عمل مسلسل عتبات البهجة

ويقدم مسلسل عتبات البهجة معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، لرواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد بمشاركة جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.