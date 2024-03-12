الحشاشين: ما سبب تسميتهم بهذا الاسم ومن هم؟.. التاريخ الأسود للجماعة الغامضة

أثارت الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين فضول جمهور الدراما الرمضانية حول جماعة الحشاشين وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟، ومن هم؟، تلك الجماعة الغامضة التي عرفت بكونها واحدة من أخطر الجماعات الدموية في التاريخ.

كشف صناع المسلسل في الحلقة الأولى، التي حملت عنوان «العهد»، بعض المعلومات عن مؤسس الجماعة، حسن الصباح، ونشأته وحياته، وكيف أسس جماعة الحشاشين، التي كان يدين له أفرادها بالولاء الشديد وكان يستخدمهم في تنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات سياسية بارزة وحكام وأمراء مما ساهم في نشر الرعب في العالم.

وعلى الرغم من مرور قرون على زوال هذه الجماعة، إلا أنها لا تزال تثير الجدل والفضول، خاصةً مع عرض مسلسل الحشاشين الذي أعاد إحياء قصة هذه الجماعة الغامضة.

القتل بخسة.. نظريات عديدة وراء تسمية الحشاشين

نظريات عديدة تجيب على سؤال ما سبب تسمية الحشاشين بهذا الاسم، فتذهب إحدى النظريات إلى أنه كان يطلق عليهم في البداية الحساسين، نسبة إلى حسن الصباح، بينما تشير نظرية ثانية أن سبب التسمية هو لغوي لأن كلمة حشاشين تعني القتل بخسة وغدر، وهي الكلمة التي جرى إدخالها إلى اللغة الإنجليزية بعد ذلك وعرفت بـ(Assassin) أي القتلة.

من جانبه أكد الكاتب عبد الرحيم كمال، مؤلف مسلسل الحشاشين، أنه سيكشف خلال الأحداث سبب تسميتهم بهذا الاسم، وهو الأمر الذي سيكون مفاجأة للجمهور، وفقًا لتصريحاته مع الإعلامية لميس الحديدي.

«روحي فداء لصاحب مفتاح الجنة».. جملة جاءت على لسان أحد الحشاشين في الحلقة الأولى في المسلسل، وهو يلقي بنفسه من أعلى نقطة في قلعة ألموت؛ لمجرد أن يثبت ولاءه لسيد القلعة حسن الصباح، أمام رسول ملك فرنسا، الذي جاء برسالة من الملك يطلب فيها إعلان حسن الصباح ولاءه، والتحالف معه، ليكون رد الصباح حاسمًا.

اتخذوا من قلعة ألموت مقرًا لهم.. من هم الحشاشين؟

أمّا عن سؤال من هم الحشاشين؟، فتشير المصادر التاريخية إلى أن تلك الجماعة جرى تأسسها على يد حسن ابن الصباح وهي طائفة شيعية إسماعيلية باطنية، تضم مجموعة كبيرة من الرجال الذين لا يهابون الموت ويدينون لـ ابن الصباح بالطاعة العمياء، واتخذوا من قلعة ألموت مقرًا لهم، واستفادوا من موقعها الجغرافي الصعب في صد الهجوم عليهم.

ونجح الصباح في القلعة، من تكوين دولة داخل الدولة حيث كان يستخدم رجاله في تنفيذ اغتيالات سياسية ضد عدد كبير من الحكام، كان من بينهم ملك بيت المقدس.

ومن المتوقع أن يقدم الكاتب عبد الرحيم كمال، والمخرج بيتر ميمي، مساحة أكبر من المعلومات عن الجماعة التاريخية الدموية، من خلال مسلسل الحشاشين، المشارك في موسم الدراما الرمضاني 2024.

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز، في تمام الساعة الـ9:15 مساءً، على قناة DMC حصريًا في رمضان.