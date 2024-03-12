أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-3-2024

مع بداية الأيام الأولى من شهر رمضان، شهدت أسواق الدواجن زيادة كبيرة في الطلب، وتشهد الأسواق اليوم الثلاثاء 12-3-2024 حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث تراوح سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة بين 92 و 94 جنيهًا، بينما تراوحت الأسعار للمستهلكين بين 100 و106 جنيهات، بناءً على المنطقة السكنية والنوع.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الدواجن اليوم في الأسواق، وفقا لما أعلنت عنه بورصة الدواجن في مصر، كما يلي.

سعر الفراخ الساسو اليوم في الأسواق

سجل سعر الفراخ الساسو 106 جنيهات في المزرعة، ليسجل في الأسواق نحو 121 جنيها للمستهلك.

أسعار الفراخ الأمهات البيضاء اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء 80 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتسجل نحو 85 إلى 95 جنيها في الأسواق للمستهلكين.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق

جاء سعر الفراخ البيضاء يسجل نحو 95 جنيها تسليم أرض المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 100 إلي 120 جنيها في الأسواق.

أسعار الكتكوت الساسو

وشهدت أسعار الكتاكيت تحركًا حيث بلغ سعر الكتكوت الساسو 12 جنيهًا تسليم أرض المزرعة بينما سجل نحو 13 جنيها في الاسواق للمستهلك.

أسعار الكتكوت الأبيض

تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 22 جنيها تسليم أرض المزرعة، و22.25 جنيه في الأسواق.

سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق

أما بخصوص أسعار البيض في الأسواق اليوم، شهدت تحركا ملحوظا حيث وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 151 جنيها في المزرعة، ويصل للمستهلك بنحو 168 جنيها في الأسواق.

سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق

كان سعر كرتونة البيض البلدي يسجل نحو 148 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتصل لـ177.3 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر في الأسواق

أما كرتونة البيض الأحمر فسجلت نحو 154 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 165.6 جنيه في الأسواق بحسب المنطقة المباع فيها.