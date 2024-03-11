رسميا.. انطلاق امتحانات النقل والشهادة الإعدادية 4 مايو المقبل

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 4 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري.