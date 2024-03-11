رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رسميا.. انطلاق امتحانات النقل والشهادة الإعدادية 4 مايو المقبل

كتب:

أميرة فكري
09:28 م | الإثنين 11 مارس 2024
رضا حجازي

رضا حجازي

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 4 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري.

 

اقرأ المزيد:

مواعيد جامعة الأزهر في رمضان 2024.. الامتحانات في موعدها

قرار مهم من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة بشأن استمارات الامتحانات

«أولياء الأمور».. «القضاء على شاومينج ورقابة الامتحانات وعودة الطلاب للمدرسة» أهم مطالبنا

انطلاق الامتحانات الختامية لبرنامج «محو أمية الكبار» في مراكز شباب القليوبية

موعد بداية الترم الثاني 2024 للمدارس وخريطة الامتحانات
بقلم أميرة فكري