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مواقيت الصلاة في السويس اليوم الثلاثاء 12-3-2024

كتب:

آية حسنين
04:47 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يرغب المسلمون في محافظة السويس في معرفة مواقيت الصلاة في السويس اليوم الثلاثاء 12-3-2024، وذلك بعد أن استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال رمضان، وإعلان الأحد المتمم لشهر شعبان، ليكون اليوم، هو ثانِ أيام شهر ريماضن الكريم.

مواقيت الصلاة في السويس اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويستعرض التقرير الآتي، مواقيت الصلاة في السويس اليوم الثلاثاء 12-3-2024، التي جاءت كالآتي:

- موعد رفع أذان الظهر: الساعة 11 صباحا و59 دقيقة

- موعد رفع أذان العصر: الساعة 3 مساء و23 دقيقة 

-  موعد رفع أذان المغرب: الساعة 5 مساء و56 دقيقة

- موعد رفع أذان العشاء: الساعة 7 مساء و14 دقيقة

- موعد رفع أذان الفجرالساعة 4 صباحا و37 دقيقة 

موعد الإمساك والشروق في السويس اليوم الثلاثاء

وجاءت مواعيد الإمساك والشروق والسحور والإفطار في السويس اليوم الثلاثاء كالآتي:

-  موعد الإمساك: الساعة 4 صباحا و17 دقيقة

- موعد الشروق: الاسعة 6 صباحا و3 دقائق 

-  موعد السحور: الساعة 2 صباحا و17 دقيقة 

- موعد الإفطار: الساعة 6 مساء 

ساعات الصيام في السويس اليوم الثلاثاء 

وحددت الهيئة العامة للمساحة، ساعات الصيام في السويس اليوم، لتبدأ من صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و37 دقيقة حتى صلاة المغرب الساعة 5 مساء و56 دقيقة. 

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بقلم آية حسنين