مواقيت الصلاة في السويس اليوم الثلاثاء 12-3-2024
كتب:
آية حسنين
04:47 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
مواقيت الصلاة
يرغب المسلمون في محافظة السويس في معرفة مواقيت الصلاة في السويس اليوم الثلاثاء 12-3-2024، وذلك بعد أن استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال رمضان، وإعلان الأحد المتمم لشهر شعبان، ليكون اليوم، هو ثانِ أيام شهر ريماضن الكريم.
مواقيت الصلاة في السويس اليوم الثلاثاء 12-3-2024
ويستعرض التقرير الآتي، مواقيت الصلاة في السويس اليوم الثلاثاء 12-3-2024، التي جاءت كالآتي:
- موعد رفع أذان الظهر: الساعة 11 صباحا و59 دقيقة
- موعد رفع أذان العصر: الساعة 3 مساء و23 دقيقة
- موعد رفع أذان المغرب: الساعة 5 مساء و56 دقيقة
- موعد رفع أذان العشاء: الساعة 7 مساء و14 دقيقة
- موعد رفع أذان الفجرالساعة 4 صباحا و37 دقيقة
موعد الإمساك والشروق في السويس اليوم الثلاثاء
وجاءت مواعيد الإمساك والشروق والسحور والإفطار في السويس اليوم الثلاثاء كالآتي:
- موعد الإمساك: الساعة 4 صباحا و17 دقيقة
- موعد الشروق: الاسعة 6 صباحا و3 دقائق
- موعد السحور: الساعة 2 صباحا و17 دقيقة
- موعد الإفطار: الساعة 6 مساء
ساعات الصيام في السويس اليوم الثلاثاء
وحددت الهيئة العامة للمساحة، ساعات الصيام في السويس اليوم، لتبدأ من صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و37 دقيقة حتى صلاة المغرب الساعة 5 مساء و56 دقيقة.