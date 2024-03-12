يتطلع المسلمون في محافظة أسيوط، إلى معرفة مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 12-3-2024، بعد أنّ أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، ضمن إمساكية شهر رمضان 2024، مشيرة إلى مواعيد الفروض الخمسة.

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويستعرض التقرير الآتي، مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 12-3-202 لمختلف الفروض الخمسة:

- موعد أذان الفجر: الساعة 4 صباحًا و44 دقيقة

- موعد أذان الظهر: الساعة 12 مساءً و5 دقائق

- موعد أذان العصر: الساعة 3 مساءً و29 دقيقة

- موعد أذان المغرب: الساعة 6 مساءً و3 دقائق

- موعد أذان العشاء: الساعة 7 مساءً و18 دقيقة

موعد إقامة الصلوات الخمسة في أسيوط الثلاثاء

وجاء موعد إقامة الصلوات الخمسة بعد دقائق بسيطة من الأذان، كالآتي:

- إقامة صلاة الفجر: الساعة 4 صباحًا و48 دقيقة

- إقامة صلاة الظهر: الساعة 12 مساءً و10 دقائق

- إقامة صلاة العصر: الساعة 3 مساءً و35 دقيقة

- إقامة صلاة المغرب: الساعة 6 مساءً و7 دقائق

- إقامة صلاة العشاء: الساعة 7 مساءً و22 دقيقة

ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في أسيوط

وجاءت ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في أسيوط، بواقع 13 ساعة و39 دقيقة، وتبدأ من بعد أذان الفجرفي الساعة 4 و44 دقيقة صباحًا، حتى أذان المغرب، ليكون موعد الإفطار في الساعة 6 و3 دقائق مساءً.