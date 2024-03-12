«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة خلال 72 ساعة

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للارصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة وانتهاء ذروة الموجة الحارة خلال 72 ساعة من اليوم، حيث تبدأ من الخميس المقبل انخفاض تدريجي في درجات الحرارة العظمي على بدء من شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد.

انخفاض 7 درجات في طقس الجمعة والسبت

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الانخفاض في قيم الحرارة سيكون بين 4 لـ5 درجات الخميس المقبل، في حين يصل إلى نحو 7 درجات الجمعة والسبت المقبلين على القاهرة الكبرى والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، في حين تظل درجات الحرارة مرتفعة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة في طقس نهاية الأسبوع

وعن درجات العظمى والصغرى على محافظات الجمهورية بدءا من شمال البلاد وصولا إلى شمال وجنوب الصعيد، فجاءت كما يلي.

درجات الحرارة الخميس 14-15-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 31 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 16-3-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 28 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة السبت 17-3-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 29 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 11 درجة.