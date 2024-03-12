«الأعلى للثقافة» يطلق مبادرة رمضانية يومية عن أشهر المساجد في مصر

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ إطلاق مبادرة رمضانية يومية لمدة دقيقة، بعنوان «ماذا تعرف عن.. مساجد من مصر»؛ التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية.

استعراض أشهر المساجد والمعالم التراثية العمرانية

وتستمر المبادرة طوال شهر رمضان يوميا، في التاسعة مساءً، وعرضت الحلقة الأولى أمس عن مسجد عمرو بن العاص، وتهدف المبادرة لاستعراض أشهر المساجد والمعالم التراثية العمرانية في مصر، بهدف نشر الوعي الثقافي وتعزيز المعرفة بهذا التراث العظيم.

كما تختتم المبادرة بمسابقة يومية تحت إطار المعلومات المقدمة، المحتوى العلمي أعده كلا من الدكتور طارق والي، والدكتور جلال عبادة أعضاء اللجنة؛ بالإضافة إلى مشاركة طلاب قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان في تصميم الجرافيك، وتنشر فيديوهات المبادرة على صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك.